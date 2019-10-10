Haberler » Güncel » Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü ışıl, toprağa verildi

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü ışıl, toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği Hakkı Aydın (42) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Işıl Aydın (40), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

10.10.2019 18:40Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü ışıl, toprağa verildi
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği Hakkı Aydın (42) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Işıl Aydın (40), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Edremit ilçesine bağlı Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Hakkı Aydın ile geçen yılın Mayıs ayında evlendiği, Edremit Belediyesi'nin şirketi olan ED-BEL'de çalışan Işıl Aydın arasında, evde tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakkı Aydın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Işıl Aydın'a sapladı. Olay sırasında Hakkı Aydın da bıçakla yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Işıl Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Hakkı Aydın'ın, ilk ifadesinde, annesine küfrettiği için eşini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Işıl Aydın'ın, geçen aylarda eşiyle tartışınca evi terk edip, Akçay ilçesine taşındığı ve Hakkı Aydın için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın geçen ay eşiyle barışınca kararı kaldırtıp, yeniden evine döndüğü belirtildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesinin teslim aldığı Işıl Aydın'ın cenazesi, bugün Edremit ilçesinin kırsal Bostancı Mahallesi'ne getirildi. Aydın için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Aydın'ın ailesi ve yakınları, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Işıl Aydın'ın cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.


- Balıkesir

Işıl Aydın, Balıkesir, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:30 Pekmez kazanına düştü
19:28 Akıncı Üssü davası
19:21 'Biyoetanol Projesi' çalışmaları iki ülkede aynı anda devam ediyor
19:22 Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek
19:26 Pompeo, Suudi Savunma Bakanı Yardımcısı bin Selman'la görüştü
19:25 İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı
19:25 Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek hayatını kaybetti
10.10.2019 19:30:57