Haberler » 3. Sayfa » Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti - Haberler

Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir kadın, iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

16.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:05Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

'de bir kadın, iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile Hafize F., eşi Ferhat F. tarafından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferhat F. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR


Eskişehir, Erenköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 18:00:53