Eşinin boğarak öldürdüğü kadın, toprağa verildi

ANKARA'da, 17 yıllık eşi İbrahim Köksal (40) tarafından boğularak öldürülen 4 çocuk annesi Sibel Köksal (38), cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi'nde oturan ev kadını Sibel Köksal, dün tartıştığı eşi İbrahim Köksal tarafından boğularak öldürüldü. Daha sonra eşinin cansız bedenini defalarca bıçaklayan İbrahim Köksal, polisi arayıp, cinayeti itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi. İbrahim Köksal, gözaltına alındı.

Sibel Kösal'ın cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sibel Köksal için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Köksal'ın ailesi ve yakınları katıldı. Köksal'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan İbrahim Köksal ise adliyeye sevk edildi. Bu arada Köksal ailesinin yakınları, çift arasında herhangi bir sorun bulunmadığını, olayı duyduklarında büyük şok yaşadıklarını ifade etti.



Kaynak: DHA