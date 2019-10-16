Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, rakiplerini vurdu

AKSARAY'da, aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan Erdem Kaya ile Nihat Özcan(45) ve Ali Erk (40) arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kaya, kavga anında yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erk'i vurarak, yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde telefon satışı yapan Erdem Kaya, Nihat Özcan ve Ali Erk henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgaya çevre esnafı, müdahale ederek, tarafları ayırmak istedi.

Ancak bu sırada Erdem Kaya, beraberinde bulunan eşinin çantasından aldığı tüfekle Özcan ve Erk'e ateş açtı. Özcan, tüfekten çıkan saçmaların dudağına, Erk de ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride, suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma sürüyor.