13.06.2019 21:00
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Eşinin ellerini bağlayıp öldüren adam kızıyla annesinin cesedini aynı evde bıraktı

Eşinin ellerini bağlayıp öldüren adam kızıyla annesinin cesedini aynı evde bıraktı Küçük kız her şeyden habersiz kameralara el salladı Katil zanlısı babadan kızına: "Odaya girme annen hasta"İSTANBUL - Esenyurt'ta eşi Elif Özden Uzun'u ellerini bağlayıp öldürüp yatak odasına kapatan katil...

Eşinin ellerini bağlayıp öldüren adam kızıyla annesinin cesedini aynı evde bıraktı
Küçük kız her şeyden habersiz kameralara el salladı
Katil zanlısı babadan kızına: "Odaya girme annen hasta"
İSTANBUL - Esenyurt'ta eşi Elif Özden Uzun'u ellerini bağlayıp öldürüp yatak odasına kapatan katil zanlısı Erhan Uzun'un evdeki kızı S.'ye (8), "Annen hasta odaya girme sana da bulaşır" dediği öğrenildi.
Olay, İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır evli olan güvenlik görevlisi Elif Özden Uzun ve marangoz eşi Erhan Uzun bir süredir bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşıyordu. Elif Özden Uzun'un mesai arkadaşı bir süredir işe gelmemesi üzerine merak etti. Uzunu merak eden mesai arkadaşı saat 10.30 sıralarında evine kontrol etmeye gitti. Adama kapıyı Uzun'un 8 yaşındaki kızı S. açtı. Durumundan şüphelenen adam Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve gelen polisler kadının vücudunda kesiler ve kan izleri olduğunu ellerinin ise bağlı olduğunu gördü.
"Annen hasta odaya girme sana da bulaşır"
Ekiplerin konuştuğu küçük kız ise babasının kendisine "Annen hasta odaya girme sakın sana da bulaşır" dediğini söyledi.
Katil zanlısı evden kaçtı
Olayın yaşandığı mahallede bulunan bir vatandaş ise yaşananları aktarırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.Eşinin ellerini bağlayıp öldüren adam kızıyla annesinin cesedini aynı evde bıraktı
Kaynak: İHA
Erhan Uzun, Esenyurt, 3. Sayfa

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