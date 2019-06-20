20.06.2019 13:58
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Eşinin evden kovduğu iddia edilen kadın polise sığındı

Eşinin evden kovduğu iddia edilen kadın polise sığındı

Adana'da, eşi tarafından iki çocuğuyla evden kovulduğu öne sürülen kadın polise sığındı.

Adana'da, eşi tarafından iki çocuğuyla evden kovulduğu öne sürülen kadın polise sığındı.
Alınan bilgiye göre, merkezYüreğirilçesi Serinevler Mahallesi'nde 2 çocuğuyla Aile Sağlığı Merkezine giden Gülşah A'nın yüzünde ve kulak kısmındaki morluklardan dolayı darbedildiğini düşünen görevliler, Alo 183 Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'na başvurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, merkezin bahçesinde iki çocuğuyla bekleyen kadının bilgisine başvurdu.
Gülşah A. polise verdiği bilgide, eşinden şiddet görmediğini ancak hakarete maruz kaldığını ve çocuklarıyla evden kovulduğunu öne sürdü.
Vücudundaki morlukların düşme sonucu oluştuğunu savunan kadın, eşiyle boşanmak ve sığınma evinde kalmak istediğini bildirdi.
Gülşah A, çocuklarıyla beraber CumhuriyetPolisMerkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Yüreğir,Merkez,Adana,Güncel

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