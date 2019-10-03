Haberler » 3. Sayfa » Haber

Eşinin gözü önünde otomobil çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

03.10.2019 12:12Eşinin gözü önünde otomobil çarptı
Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Selim Ç. (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a (83) çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özçayır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası eşi Fatma Özçayır'ın feryatları ise yürekleri dağladı.

Polisin ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cenazesi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Selim Ç. gözaltına aldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, Selim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:16 Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi yaralandı
18:14 Düğünde bir kişinin ölümüne neden olan muhtar tahliye edildi
18:12 Sıkışan kamyoneti, zıpladılar, kaldırdılar sonunda sallayarak kurtardılar
18:11 Ayvalık'ta mısır tarlasında gizlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı
18:06 Gaziantep'te öğrenci servisi kaza yaptı: 6 yaralı
18:06 Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
18:04 Ayvalık'ta telefon dolandırıcılarına polisten bir darbe daha