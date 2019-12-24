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Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı

Kağıthane'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine iddiaya göre elinde çiçeklerle gelerek kurşun yağdırdı.

24.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:13 Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı
'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine iddiaya göre elinde çiçeklerle gelerek kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin E. isimli şahıs, elinde çiçeklerle boşanma aşamasındaki eşi Öznur E.'nin çalıştığı iş yerine geldi. Bir süre sonra çift tartışınca belinden silahını çıkaran Yasin E., eşine 3 el ateş etti. Öznur E. vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kaldı. Olayı görenler yaralı kadına müdahale ederken, Yasin E. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede iş yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. , olay yerinden kaçan saldırgan Yasin E.'yi yakalamak için bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı.

"Kanlar içerisinde yerde yatıyordu, durumu kritikti"

Yoldan geçerken yaralı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Ben geldiğimde etraf kalabalıktı, kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Adam, barışmak için mi gelmiş bilmiyorum. Ambulans geldi ve kadını götürdü. Kadının durumu kritikti. Şahıs 3 el ateş ederek kaçtı. Kendilerini tanımıyorum" dedi.

"Artık idam gelsin"

Yaşanan olaydan ötürü son derece üzgün olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, "Gün geçmiyor ki kadın cinayetleri, insan ölümleri duymayalım. İstanbul kalabalık bir şehir ve bu tür olayların yaşanıyor olmasından bıktım artık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dan rica ediyorum, artık idam gelsin" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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