Haberler » Güncel » Eşinin kullandığı aracın çarptığı kadın öldü

Eşinin kullandığı aracın çarptığı kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

31.10.2019 12:36Eşinin kullandığı aracın çarptığı kadın öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Enver Aydın (69), 07 ACZ 124 plakalı otomobiliyle Avsallar Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada yanlışlıkla fren yerine gaz pedalına basınca aracın arkasındaki eşi Döndü Aydın'a (75) çarptı.
Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Enver Aydın, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Antalya, Alanya, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 Bakan Soylu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
14:16 Ankara'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
14:16 BM'den İdlib'e insani yardım
14:16 Diyarbakır'da "Analar kan veriyor, cana can katıyor"
14:16 İzmir'de mermer blokların altında kalan Suriyeli işçi öldü
14:15 Polis aracın kaportasında böyle sürüklendi
14:12 Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi
31.10.2019 14:17:14