Haberler » Güncel » Eşinin kullandığı traktörden düşüp öldü - Haber

Eşinin kullandığı traktörden düşüp öldü

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, çamurluğunda yolculuk yaptığı traktörden düşen Aliye Baba (58), eşi Cavit Baba'nın (60) gözü önünde yaşamını yitirdi.

04.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:44Eşinin kullandığı traktörden düşüp öldü

AYDIN'ın ilçesinde, çamurluğunda yolculuk yaptığı traktörden düşen Aliye Baba (58), eşi Cavit Baba'nın (60) gözü önünde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, kırsal Kızıldere Mahallesi'nde meydana geldi. Cavit Baba, tarla yolunda tekerinin çukura girmesi nedeniyle kullandığı traktörün direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan traktörün çamurluğunda yolculuk yapan eşi Aliye Baba, dengesini kaybedip, düştü. Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Aliye Baba'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi gözlerinin önünde yaşamını yitiren Cavit Baba, gözyaşlarına boğuldu.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Buharkent, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:12:47