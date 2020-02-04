Eşinin kullandığı traktörden düşüp öldü

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, çamurluğunda yolculuk yaptığı traktörden düşen Aliye Baba (58), eşi Cavit Baba'nın (60) gözü önünde yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, kırsal Kızıldere Mahallesi'nde meydana geldi. Cavit Baba, tarla yolunda tekerinin çukura girmesi nedeniyle kullandığı traktörün direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan traktörün çamurluğunda yolculuk yapan eşi Aliye Baba, dengesini kaybedip, düştü. Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Aliye Baba'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi gözlerinin önünde yaşamını yitiren Cavit Baba, gözyaşlarına boğuldu.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.