Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, evinin yanında inşaat alanına girerek çiçekleri için toprak almak isteyen Rüştü Köken (40), dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

12.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:49
Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, evinin yanında inşaat alanına girerek çiçekleri için toprak almak isteyen Rüştü Köken (40), dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen Şerife Köken bacağı kırılan eşinin kurtarılmasını ağlayarak izledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan Rüştü Köken, bugün saat 16.00 sıralarında, çiçek saksılarına toprak almak için Karaman Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki evinin yakınındaki bir inşaat halindeki binanın bahçesine girdi. Köken, yerden toprak aldığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaatın temeline düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da sokağa çıkma yasağını ihlal edip olay yerine toplandı. Polis ekipleri sık sık vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İnşaatın temeline inen polis ve acil sağlık ekibi Köken'i sedyeye bağlayıp, düştüğü yerden çıkardı. Şerife Köken de sol bacağı kırılan eşinin kurtarılmasını ağlayarak izledi. Ambulansa alınan Köken, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviya alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞAFLI


Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Koronavirüs, Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi Haberler
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haber 18:58: Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi - Haber 18:54: Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı - Haber 18:53: Elbistan Belediyesi'nden seyyar satıcılara destek - Haber 18:52: Gölbaşı Belediyesi ekipleri mahalle mahalle dolaşıp çocuklara şarkı dinletti - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber