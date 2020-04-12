Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izlediDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, evinin yanında inşaat alanına girerek çiçekleri için toprak almak isteyen Rüştü Köken (40), dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre...

12.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:11
Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, evinin yanında inşaat alanına girerek çiçekleri için toprak almak isteyen Rüştü Köken (40), dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen Şerife Köken bacağı kırılan eşinin kurtarılmasını ağlayarak izledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan Rüştü Köken, bugün saat 16.00 sıralarında, çiçek saksılarına toprak almak için Karaman Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki evinin yakınındaki bir inşaat halindeki binanın bahçesine girdi. Köken, yerden toprak aldığı sırada dengesini kaybedip,yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaatın temeline düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da sokağa çıkma yasağını ihlal edip olay yerine toplandı. Polis ekipleri sık sık vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.
İnşaatın temeline inen polis ve acil sağlık ekibi Köken'i sedyeye bağlayıp, düştüğü yerden çıkardı. Şerife Köken'de sol bacağı kırılan eşinin kurtarılmasını ağlayarak izledi. Ambulansa alınan Köken, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviya alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Koronavirüs, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi Haberler
Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Varto’da yaralı olarak yakalanan PKK’lıda koronavirüs tespit edildi Haberler
Varto'da yaralı olarak yakalanan PKK'lıda koronavirüs tespit edildi
Haberler ›› Güncel ››Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:38: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. - Haber 19:38: Marmaris'te güvercinleri, polis ekipleri besledi - Haber 19:38: Fransa'da sokakta kalan evsiz ölüme terk edildi - Haber 19:38: Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole... - Haber 19:36: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI - Haber 19:07: Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor