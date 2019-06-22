22.06.2019 11:48
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Eşinin mezarı nedeniyle köyünden ayrılmıyor

Eşinin mezarı nedeniyle köyünden ayrılmıyor

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan 5 çocuk babası Kasım Kaya (80), eşinin mezarı nedeniyle çocuklarının yanına gitmeyince evde tek başına kaldı.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan 5 çocuk babası Kasım Kaya (80), eşinin mezarı nedeniyle çocuklarının yanına gitmeyince evde tek başına kaldı. Kaya, 55 yıllık hayat arkadaşını çok özlediğini söyledi.
Eşi Naciye'yi geçen yıl kaybettikten sonra evde tek başına kalan Kaya, evin temizliğinden yemeğine kadar her işi kendi yapıyor. Başka şehirlerde yaşayan çocuklarının, 'Baba yanımıza gel' teklifine, 'Ananızın mezarı burada onu nasıl yalnız bırakırım ?' diyerek kabul etmeyen Kasım Kaya, "Hergün eşimin mezarını ziyaret edip onunla dertleşiyorum. Çocuklarım beni yanlarına çağrıyor ama eşimin mezarını burada sahipsiz bırakamam. Vasiyetim öldüğümde beni onun yanına defnetmeleri. Sabah uyanıp kahvaltımı ve evin işlerini yaptıktan sonra köy meydanında gidip arkadaşlarla sohbet ediyoruz" diye konuştu.
Yarım asırdan fazla aynı yastığa baş koyduğu eşinin mezarını ziyaret edip onunla dertleşen Kasım Kaya, "Hayatta eşini kaybetmek ve yalnız kalmak çok kötü. Şu an ben her ikisini yaşıyorum. Çocuklarım başka şehirlerde çalışıyor. Sağolsun hepsi beni yanına çağırıyor ama ben eşimin mezarını yalnız bırakıp gitmem. Her gün ziyaret edip, onunla sohbet ediyorum. İnanıyorum ki ben ölseydim aynısı o da yapardı. Eşlere tavsiyem hayat kısa, birbirinizi üzmeyin. Yaşadığınız günlerin tadını çıkarın" dedi. Yaşam hikayesini söylediği şiir ve manilerle dile getiren Kaya, halk olarak yokluk içinde büyüdüklerini şimdiki gençliğin ise ellerindeki imkanın kıymetini bilmeğini belirtti.


- Arpaçay
Kaynak: DHA
Arpaçay , Güncel

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