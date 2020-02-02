Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?

Antalya 'da eşi ve diğer akrabalarının sahip çıkmaması nedeniyle tek başına 6 metrekarelik barakada yaşayan ve yürüyemediği için bakıma muhtaç olan Remzi Polat (82), yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın bakımını üstlenen Erdem Belen, ölüm haberini vermek için telefonla aradığı Remzi Polat'ın yabancı asıllı eşi M. Polat'ın "Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen?" cevabıyla hayrete düştü.

"BARAKADA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU"

20 yıl önce Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden Manavgat 'a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan, Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veriyordu. İşitme ve konuşma güçlüğü yaşayan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu Erdem Belen sahip çıktı. Yaşadığı 6 metrelik barakada ölü bulunan Remzi Polat'ın ölü bedeni incelemenin ardından morga kaldırıldı.

"GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ"

Remzi Polat'ın uzun süredir Manavgat'ta yaşadığını, 1 yıldır barakada kaldığını söyleyen Erdem Belen, "Durumunu herkese bildirdik. Ama kimse ilgilenmedi. Göz göre göre öldü. Ne akrabaları geldi, ne Manavgat'tan bir yetkili geldi. Kimse gelmedi, Remzi Polat burada öldü" diye konuştu.

"AİLESİNE ÖLDÜĞÜNÜ BİZ HABER VERDİK"

Remzi Polat'a bir süredir kendisinin baktığını ifade eden Erdem Belen, "Haftada 2-3 defa hastaneye acile götürdüm. Ambulans çağırdım. Ambulans buradan gelip aldı. 3 gün hastanede yattı, sonrasında beni aradılar. Ben Antalya'daydım. Ambulansla buraya getirip bırakıp gitmişler" dedi. Remzi Polat'ın 5 kız kardeşi olduğunu söyleyen komşusu Erdem Belen, "Hep aradık. Kimse ilgilenmiyor. Öldüğünü haber verdik. Bana 'Başın sağ olsun' dediler" diye konuştu.

"SABAH SABAH PİYANGODAN MI ÇIKTIN?"

Erdem Belen, gazetecilerin yanında Antalya'da yaşadığını bildiği Remzi Polat'ın resmi nikahlı eşi M. Polat'ı arayarak, yaşlı adamın öldüğünü söyledi. M. Polat şaşırarak, "Ben onu hastanede biliyordum. Allah Allah" diye cevap verdi. Remzi Polat'la 6 senedir işinin bittiğini söyleyen M. Polat, "O kendi yaptıklarının cezasını çekiyor. Bana çektirdi" dedi. İddiaya göre, Erdem Belen'in "Şimdi emekli parasını alacaksın" dediği M. Polat, "Bu seni neden ilgilendiriyor? İstediğimi yaparım. İster alır yerim, istersem bir yere bağışlarım. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen?" diyerek telefonu kapattı.

Yaşlı adamının cansız bedeni ise incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından morga götürüldü.