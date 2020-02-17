Eşinin öldürdüğü Hafize, memleketi Manisa'da toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada eşi Ferhat Fidan (26) tarafından bıçakla öldürülen Hafize Fidan (35) memleketi Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Odunpazarı ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi ev kadını Hafize Fidan, iddiaya göre, dün kıskançlık nedeniyle bir kargo şirketinde çalışan eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Ferhat Fidan, 3 yıllık eşini bıçakla yaraladı. Fidan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan, tutuklandı.

Hafize Fidan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde ilk olarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba evine getirildi. Cenaze aracı Yenimahalle Mahallesi'ndeki baba evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Anne Meliha Külcü, kızının tabutuna sarılıp, ağladı.

Baba Çetin Külcü ise gözyaşlarını tutamadı. Meliha Külcü, damadının telefonlarını engellemesi nedeniyle 2 yıldır kızıyla konuşamadıklarını belirtip, "Kızımı da o katletti. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Ömer Külcü de acılarının büyük olduğunu belirtip, "Ablam, Ferhat Fidan ile ikinci evliliğini yaptı. İlk zamanlar gayet iyi geçiniyorlardı. Eniştem polisti. Psikolojik sorunlar yaşadı. Bu nedenle polisliği bıraktı. Eniştem, ablama şiddet uyguluyordu. Olay günü de kahvaltı sonrası tartışmışlar. Ekmek bıçağı göğsünün 3 yerinden bıçaklanmış. Kaldırıldığı hastanede ablamın kalbi durmuş. Çalıştırmışlar ancak daha sora tekrar durunca hayat döndürememişler" dedi.

Helallik alınmasının ardından Fidan'ın cenazesi öğlen Yenimahalle Hilalli Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Fidan'ın ilk evliliğinden olan oğlu 16 yaşındaki Arda S., baba Çetin Külcü, kardeşi Ömer Külcü ve yakınları ile komşuları katıldı. Kılınan namazının ardından Fidan'ın Belenyaka Mahallesi'ndeki Ilgın Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.