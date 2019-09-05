Eşinin öldürdüğü hafize'nin babası: en ağır cezayı istiyorum

DENİZLİ'de boşanmak isteyen eşi Uğur Kurban (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban'ın (23) babası Mustafa Balık kadın cinayetlerine dikkat çekti. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve daha duyarlı davranması gerektiğini ifade eden Mustafa Balık (52), "Herkes duyarlı olsun. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' demesinler. Gün gelir o yılan onları da sokabilir. Yargının da bu konuda en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan Uğur Kurban, aralarında ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olan, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban ile bir süre önce ayrıldı. Kalan eşyalarını almak için 27 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında eve gelen genç kadın, kapıda eşiyle karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Uğur Kurban, boşanmak istediği eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Hafize Kurban, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı Uğur Kurban ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.ORGANLARI UMUT OLDUYoğun bakım ünitesinde 8 gün tedavisi süren Hafize Kurban'ın dün öğle saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği Hafize Kurban'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Kurban'ın böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu.'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'Kızını kaybetmenin acısını yaşayan 3 çocuk sahibi Mustafa Balık hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Torunları için dik durmaya çalıştığını kaydeden Balık, "Hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı alması için her şeyi yapacağız. Torunlarım bundan böyle bana emanet. Kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemem. Böyle insanların toplumda yeri yoktur. Yargının da bu konuda en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.Acılı baba Balık, başka çocukların annesiz ve babasız kalmaması için kızının organlarını bağışlama kararı aldıklarını ve kadın cinayetleri konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirten Balık, "Kızım yaşam mücadelesini kaybetti ama biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz. İnsanlar bu tür olaylara duyarsız kalmasınlar. Herkes duyarlı olsun. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demesinler. Gün gelir o yılan onları da sokabilir" dedi.