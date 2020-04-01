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Acılı eş, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi

Kocaeli'de koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan çift hastaneye kaldırıldı. 8 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, bebek ameliyatla kurtarıldı. Acılı eş ise koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edildi.

01.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:18
Acılı eş, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi

Kocaeli 'de yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile eşi koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Test sonuçları pozitif çıkan çiftten, kronik rahatsızlığı bulunan hamile eş hayatını kaybetti. 8 aylık bebek ise ameliyatla kurtarıldı. Kendisi koronavirüsü yenen acılı eş, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

HAYATINI KAYBEDEN EŞ, KRONİK BRONŞİTİ HASTASI ÇIKTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BEBEK, KUVÖZE ALINDI

Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Betül Aydın'ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi.

ACILI EŞ, TABURCU EDİLDİ

Betül Aydın'ın eşi Recep Aydın'ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Aydın, Güncel
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