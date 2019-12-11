Haberler » Güncel » Eşinin park etmesini beğenmeyen koca kaza yaptı - Haber

Eşinin park etmesini beğenmeyen koca kaza yaptı

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyen adam, direksiyon başına geçti.

11.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:40Eşinin park etmesini beğenmeyen koca kaza yaptı
'de eşinin park etmesini beğenmeyen adam, direksiyon başına geçti. Gaz pedalı ile freni karıştıran adam hızla park halindeki araçlara çarpıp cipi devirdi. Kazada sürücü yaralanırken, eşi ve vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.
İddiaya göre kaza Merdivenköy Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Eşinin park ettiği aracın konumunu beğenmeyen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın, aracı kendi park etmek istedi. Direksiyon koltuğuna geçen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın gaz ile fren pedalını karıştırarak park halindeki araçlara çarparak aracı devirdi. Aracın yan yatmasıyla birlikte araç içinde sıkışan yaşlı adamı eşi ve çevredeki vatandaşlar çıkardı. İtfaiye ve sağlık ekiplerine olayın bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri şoka giren yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araç çekici ile kaldırılarak götürüldü. Öte yandan dar bir sokakta böyle bir kazanın olması vatandaşları şaşkına çevirdi. Görgü şahitlerinden biri, "Araç otomatik vites. Gaza basmış. Panik yapınca da kaza yapmış. Bu kaza nasıl oldu inanılır gibi değil" dedi. Bu arada devrilen cip polis ve vatandaşların hep birlikte itmesiyle kaldırıldı.
(Cüneyt Sevindik/İHA)

Mehmet Sinan, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:23 Bu ailenin sohbetlerinde tek konu "tekvando" - Haber
11:23 15 ilden 20 itfaiyeci daha sertifika aldı - Haber
11:23 Prof. Dr. Sözbilir: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var - Haber
11:22 Karaburun'da 'Toprak Ana Günü' kutlaması - Haber
11:22 Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
10:11 Kepçeyle "akrobatik" hareketler yapan operatöre ceza - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
11.12.2019 11:32:17