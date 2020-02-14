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Eşinin sevgililer günü'nü ahırda inek sağarken kutladı

Eşinin Sevgililer Günü'nü ahırda inek sağarken kutladıERZURUM'un Oltu İlçesi'nde Abdullah Başar (62), 42 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin sevgililer gününü ahırda inek sağarken çiçek vererek kutladı.

14.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:06
Eşinin Sevgililer Günü'nü ahırda inek sağarken kutladı
ERZURUM'un İlçesi'nde Abdullah Başar (62), 42 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin sevgililer gününü ahırda inek sağarken çiçek vererek kutladı.
Oltu Şehitler Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Abdullah Başar, sevgililer günü sebebiyle eşi Ayfer Başar'a (61) sürpriz yaptı. İlçe merkezinde çiçekçiye giden Başar, bir buket çiçek alarak evinin yolunu tuttu. Ahırda inek sağan eşinin yanına giden Abdullah Başar yanında getirdiği çiçeği vererek 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Çiçek sürprizine memnun olan Ayfer Başar, hayat arkadaşına teşekkür etti. Ayfer Başar, "Sağolsun var olsun 42 senedir aynı mutluluğu yaşıyorum. Allah muradını versin, hiçbir zaman eksikliğini vermesin" dedi.
Eşini ilk günki gibi aynı duygularla sevdiğini söyleyen Abdullah Başar, "42 senelik evliyiz. Ben eşimi her zaman gül yerine koklarım. İyi günde kötü günde hep beraber olduk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Eşinin sevgililer günü'nü ahırda inek sağarken kutladı

Şehitler Mahallesi, Sevgililer Günü, Oltu, Güncel

Kaynak: DHA


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