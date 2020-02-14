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Eşinin Sevgililer Günü'nü ahırda inek sağarken kutladı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Abdullah Başar (62), 42 yıllık eşi Ayfer Başar'ın (61) sevgililer gününü, ahırda inek sağarken çiçek verip, kutladı.

14.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:08Eşinin Sevgililer Günü'nü ahırda inek sağarken kutladı

ERZURUM'un ilçesinde, Abdullah Başar (62), 42 yıllık eşi Ayfer Başar'ın (61) sevgililer gününü, ahırda inek sağarken çiçek verip, kutladı.

Oltu'ya bağlı Şehitler Mahallesi'nde oturan 8 çocuk babası Abdullah Başar, sevgililer günü dolayısıyla eşi Ayfer Başar'a sürpriz yaptı. İlçe merkezinde çiçekçiye giden Başar, bir buket çiçek alıp, eve döndü. Ahırda inek sağan eşinin yanına giden Abdullah Başar, çiçeği eşi Ayfer Başar'a verip, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Çiçek sürprizine memnun olan Ayfer Başar, hayat arkadaşına teşekkür etti. Ayfer Başar, "Sağ olsun var olsun 42 senedir aynı mutluluğu yaşıyorum. Allah muradını versin, hiçbir zaman eksikliğini vermesin" dedi. Eşini ilk günkü gibi sevdiğini söyleyen Abdullah Başar, "42 senelik evliyiz. Ben eşimi her zaman gül yerine koklarım. İyi günde kötü günde hep beraber olduk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Sevgililer Günü, Oltu, Güncel

Kaynak: DHA

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