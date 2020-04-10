Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı

İstanbul Esenyurt 'ta eşinin yasak aşkı olduğunu öğrenen koca çılgına döndü. Karısının birlikte olduğu adamın evine giden zanlı, eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı. Yaralı adam markete kaçarak yardım isterken olayın şüphelisi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda; karısının yasak aşkı olduğunu öğrenen adam çılgına döndü. Karısının birlikte olduğu şahsın evine giden öfkeli koca, dehşet saçtı. Cebindeki bıçağı çıkaran öfkeli adam, karısının sevgilisini defalarca bıçakladı. Yaralı adam kaçarak markete sığınmaya çalıştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüpheli ile karısını ve 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.