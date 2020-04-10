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Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta bir adam yasak ilişkisi olduğunu öğrendiği karısının erkek arkadaşını defalarca bıçakladı. Yaralı adam markete kaçarak yardım isterken olayın şüphelisi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

10.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:49

İstanbul Esenyurt 'ta eşinin yasak aşkı olduğunu öğrenen koca çılgına döndü. Karısının birlikte olduğu adamın evine giden zanlı, eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı. Yaralı adam markete kaçarak yardım isterken olayın şüphelisi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda; karısının yasak aşkı olduğunu öğrenen adam çılgına döndü. Karısının birlikte olduğu şahsın evine giden öfkeli koca, dehşet saçtı. Cebindeki bıçağı çıkaran öfkeli adam, karısının sevgilisini defalarca bıçakladı. Yaralı adam kaçarak markete sığınmaya çalıştı.

Eşinin yasak ilişkisi olduğunu öğrenen adam, eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüpheli ile karısını ve 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Güncel
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Yorumlar (2)
OSMANLI TORUNU:Kadın hakları baya genişlemiş. Sağolsunlar baya üzerinde durdular ve sonunda başardılar. Kadın ortalık malı olsun diye oldu da ilginç olan buna bir de kadın hakları diyorlar vay beeee koskoca medeniyeti (Osmanlı) ne hale getirdiler.
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REF:Sen iceri kadın dışarda başka aşklara yelken acacak suclu kadın kadın istemese hic bir erkek yanaşamaz hee bu arada Erkeğede iyi olmuş eline koluna bileğine sağlık ama bu kadın dışarda sen icerdeyken gününü gün eder pekta sağlıklı olmamış
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