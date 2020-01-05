Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı

KONYA' nın Seydişehir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen sevgilisi Aynur Süngülü'yü (37) tabanca ile vurarak öldüren Özlem Karakulak (43), Kocaeli'de saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, cuma günü saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, İstanbul'dan boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Karabulak'a kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Karabulak, yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aynur Süngülü'nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi, ilçeye bağlı Taraşcı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAKSİYLE OTOGARA GİTMİŞ

Polis, olay sonrası ticari taksiye binerek olay yerinden kaçan Özlem Karabulak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada Karabulak'ın Konya yönüne gittiğini tespit etti. Polis, Özlem Karabulak'ın Konya Otogarı'na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı. Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve ve kendisini otogara bıraktığını söyledi.

CİNAYETTEN SONRA ESKİŞEHİR'E GİTMİŞ

Çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı güvenlik çalışmaları sonrası Özlem Karabulak'ın otogardan otobüse binmediğini, otogarın etrafında tur attıktan sonra ara sokaklara girdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, cinayet zanlısı kadının yine bir taksiye binerek Konya dışına çıkabileceği ihtimali üzerinde durdu. Polis, gece şehir dışına çıkan taksileri incelemeye aldı. Polis, kısa süre sonra Karabulak'ın bindiği taksinin plakasına ve taksiciye ulaştı. Polis, taksicinin Özlem Karabulak'ı Konya otogarı civarındaki bir marketinin önünden alıp Eskişehir'e götürdüğünü öğrendi. Karabulak'ın taksiciye eşinden ayrı olduğunu, çocuklarına kendisinin baktığını anlattığı da öğrenildi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polis, Özlem Karabulak'ın Kocaeli'nde yaşayan ağabeyinin ve eşinin akrabalarına gidebileceği ihtimali üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti. Kent merkezinden farklı adreslere yapılan baskınlarda şüpheli Özlem Karabulak, Kocaeli'de, eşinin ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı. Özlem Karabulak'ı Eskişehir'den eşinin yeğeni Damla T. ve bir yakınının almaya gittiği öğrenildi.

'SANA DA SIRA GELECEK' PAYLAŞIMI

Özlem Karabulak'ın cinayetten hemen sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, 'Sana da sıra gelecek' notunu düştüğü görüldü. Karabulak'ın, bu paylaşımdan hemen sonra ise 'Ben bir tek seni sevdim. Kızlarına bak dedim. Canlarım sizleri çok seviyorum' notunu paylaştığı belirlendi. Özlem Karabulak'ın boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın evde bulamadığı, iş için şehir dışında olduğu belirtildi.

Kocaeli'de gözaltına alınan Özlem Karabulak, Cinayet Büro ekipleri tarafından teslim alınarak Konya'ya getirildi. Karabulak ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk ettiğini, boşanma aşamasında olduklarını, Aynur ile ilişkisi olduğunu öğrenince, boşanma sürecini yavaşlattığı, eşinin bu nedenle kendisine cephe alıp, hastalanan çocuklarıyla bile ilgilenmediğini söylediği öğrenildi. Konya'ya getirilen Özlem Karabulak'ın Seydişehir ilçesinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.