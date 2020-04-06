Eşinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği kadın öldü
Ordu'nun Gölköy ilçesinde eşinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği kadın öldü.
06.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:50
İddiaya göre, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde, Cemal B'nin (60) elinde oynadığı tabancanın bir anda ateş alması sonucu çıkan kurşun, eşi Gülcemal B'ye (59) isabet etti.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcemal B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cemal B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA