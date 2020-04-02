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Eşinin tansiyon ilacını getiren jandarmaya şiirle teşekkür etti

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Akın, eşinin tansiyon ilaçlarını getiren jandarma ekiplerine yazdığı şiiri okuyarak teşekkür etti.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:36
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Akın, eşinin tansiyon ilaçlarını getiren jandarma ekiplerine yazdığı şiiri okuyarak teşekkür etti.
Borlu Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Mehmet ve Dudu Akın çifti, çeşitli ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istiyor.
Eşinin tansiyon ilaçlarının bitmesi üzerine yine Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan destek isteyen Mehmet Akın, ilaçları teslim etmek için eve gelen Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkürünü, kendi yazdığı "İlkbahar ve Sonbahar Şiiri"ni okuyarak dile getirdi.
Mehmet Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarmanın hizmeti karşısında çok duygulandığını belirtti.
Devletin sağladığı bu hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade eden Akın, "Biz virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. İhtiyaçlarımız olduğunda sağ olsun jandarma geliyor, teslim edip gidiyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Gelip halimizi hatırımızı soruyorlar. Hanımın tansiyon ilacı kalmamıştı. Onun için aradım sağ olsunlar hemen eczaneden alıp geldiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.
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Eşinin tansiyon ilacını getiren jandarmaya şiirle teşekkür etti

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Akın, Köprübaşı, Jandarma, Güncel

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Eşinin tansiyon ilacını getiren jandarmaya şiirle teşekkür etti
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