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Eşinin üzerine kayıtlı hatla ByLock kullanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

20.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:58Eşinin üzerine kayıtlı hatla ByLock kullanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sami Aydın ile avukatı, Samsun'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Sanık Aydın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, görev süresi boyunca tarafsızlığını koruduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın, eşinin üzerine kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığını, avukatlık ve hakimlik süreçlerinde örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Aydın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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