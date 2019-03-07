Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa şehrinde, yatak odası görüntülerini gizlice kameraya alan eşine tepki gösteren kadın darp edildi. Olay üzerine koca gözaltına alındı.

MAĞDUR KADIN, POLİSE BAŞVURDU

KKTC'nin Gazimağusa şehrinde, yatak odası görüntülerini gizlice kameraya alan kocası B.A.'ya tepki gösteren A.A. evinden ayrıldı. Kocası tarafından sokakta darp edilen şiddet mağduru A.A. polise şikayette bulundu. İhbar üzerine B.A. yakalandı.

YURT DIŞINA ÇIKMASI YASAKLANDI

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde suçlamaları kabul etmeyen B.A.'nn dava görülünceye kadar yurt dışına çıkması yasaklandı. Mahkeme, B.A.'nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimine, 3 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı iki kefil ile 50'şer bin TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest kalmasına karar verdi.

Kaynak: İHA