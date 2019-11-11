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Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, eşi ile kızına işkence yaptığı için gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın "yakalama kararı" sonrası yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

11.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:09

'nın Doğubayazıt ilçesinde, eşi ve kızına işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçede evinde naylon poşeti yakıp, eriterek eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlattığı, kızı H.İ.'yi (2) de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ramazan İ. (27) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden yakalama kararı çıkarttı.

Evine yakın bir adreste yakalanan Ramazan İ, sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerince Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Doğubayazıt T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta 8 Kasım'da alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan İ, eşi M.İ'yi döverek erittiği naylon poşet ile eşinin yüzünü yaktığı ve kızı H.İ'yi darp ettiği ihbarı üzerine gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ramazan İ'nin eşi M.İ. ile kızı H.İ. ve bir yaşındaki oğlu E.İ. ise savcılık talimatıyla sığınma evine yerleştirilmişti.

Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı

Doğubeyazıt, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (3)
46:Bu adam serbest kalııgı zaman kadına bir ve cocuga Ailesine zarar verseydi ne olacaktı ila olmesi mı lazım kadınların cocukların ısalah daha beterını yasar
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ADALET YOK:Polislerin ifadesinden sonra serbest kalan adam neden geri tutuklanıyor , madem adam suçlu o zaman yakalayıp direkt olarak mahkemeye sevk edilse iyi olurdu yaa neyse çeksin cezasını , bu tip şerefsizler yüzünden türk erkeğinin devletin ve kamuoyunun nezninde itibarı ve haysiyeti zedeleniyor .
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AAA:Şerefsiz anca gücün kadınlara yeter adi insan
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