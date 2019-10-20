Haberler » Güncel » Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi.

20.10.2019 20:43Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:57 Erzurum'a şehit ateşi düştü
21:54 Pakistan'dan Hindistan'a "ilan edilmemiş savaş" suçlaması
21:52 Bodrum'da şüpheli ölüm
21:52 Amasya'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
21:51 Spora dikkat çekmek için pedal çevirdiler
21:50 Giresun'daki şiddetli yağış
21:48 Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)
20.10.2019 22:01:18