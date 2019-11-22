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Eşiyle kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet istemi

Avcılar'da öğretmen eşini ve teyzesi olan kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davada savcı, sanık Mehmet Reşit Çelik'in "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

22.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:52Eşiyle kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet istemi
'da öğretmen eşini ve teyzesi olan kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davada savcı, sanık Mehmet Reşit Çelik'in "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan katılan Fatma Küçük'ün avukatı Mesude Büşra Küçük, Türkiye'de geçen ay öldürülen 36 kadından 6'sının boşanmak istediği için öldürüldüğünü anlatarak, haksız tahrik indiriminden yararlanmak için dayanaksız ifadeler kullanan sanığın "tasarlayarak öldürme"' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Tayyip Özdurmaz, sanık Mehmet Reşit Çelik ile eşi Ayşegül Çelik arasında ailevi sebeplerden dolayı son zamanlarda problemler yaşandığını aktardı.
Sokakta telefonla konuşan eşine ateş etti
Olay tarihi olan 27 Temmuz 2018'den bir ay önce maktul Ayşegül Çelik'in boşanma davası açtığı belirtilen iddianamede, sanığın olay günü de çalıştığı okulun yakınına giderek buluştuğu eşiyle boşanma davasıyla ilgili konuştukları sırada tartıştıkları ifade edildi.
Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan sanık Mehmet Reşit Çelik'in maktul Ayşegül Çelik'i sokakta telefonla konuştuğunu görmesi üzerine aracındaki silahla maktule çok sayıda ateş ettiğine dikkat çekilen mütalaada, daha sonra çocuklarını görmek üzere evine giden sanığın burada eşiyle arasında oluşan problemlerden sorumlu tuttuğu kayınvalidesi ve teyzesi olan maktul Fehime Küçük'e de ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.
Mütalaada, sanık Mehmet Reşit Çelik'in "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mehmet Reşit, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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