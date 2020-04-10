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Eşiyle koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür'den "Evde kal" çağrısı Açıklaması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen turizmci Galip Gür, herkese evde kalmaları çağrısında bulunarak, "İnsanın hastanede yaşadıklarından sonra ev cennet gibi geliyor.

10.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:54
Eşiyle koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür'den
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen turizmci Galip Gür, herkese evde kalmaları çağrısında bulunarak, "İnsanın hastanede yaşadıklarından sonra ev cennet gibi geliyor." dedi.
Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, 56 yaşındaki turizmci Galip Gür ile eşi Meral Gür, 15 Mart'ta İstanbul dönüşü rahatsızlandı.
Yüksek ateş şikayeti bulunan Gür çifti, kendilerini 5 gün evlerinde izole etseler de rahatsızlıkları geçmedi.
Başvurdukları hastanede Kovid-19 tanısı konulan iki çocuk sahibi Gür çifti için hemen tedaviye başlandı. Yoğun geçen tedavi sürecinin ardından virüsü yenen çift, taburcu edildi.
Evlerinde eşiyle karantina süreci devam eden Galip Gür, yaşadıklarını, çektiği videoyla AA muhabirine anlattı.
"Sıkıntılı süreç atlattık"
Gür, AA muhabirine, rahatsızlıklarının farklı olduğunu ilk başlarda hissettiklerini, gripten değişik bir hastalık süreci yaşadıklarını söyledi.
Tüm çabalarına rağmen virüse yakalandıklarını dile getiren Gür, hastanede kendilerine özel kıyafetli hemşirelerce 8 gün yoğun ilaç tedavisi uygulandığını belirtti.
Çok sıkıntılı bir süreci atlattıklarını vurgulayan Gür, şöyle konuştu:
"Kusma ve ateş sürekli oluyordu. Bazen kendinizi çok iyi hissederken, birkaç saat sonra durum tamamen tersine dönüyordu. Şimdi tüm testlerimiz yapıldı ve sonuç negatif çıktı. Evimize 8 gün sonra kavuşabildik. Bazen sosyal medya veya basında, evinde oturmaktan, karantinadan çok sıkılanlar olduğunu görüyorum. İnanın insanın hastanede yaşadıklarından sonra ev cennet gibi geliyor. Evde üç ay karantinada kalmayı, hastanede kalmaya tercih ederim. O yüzden zorunlu değilseniz, lütfen dışarıya çıkmayın, insanlarla temas etmeyin."
Gür, tedavi süresince çok farklı duygulara kapıldıklarını belirterek, "Kaybettiğiniz şeylerin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Lütfen evinizde kalın, kendinizi izole edin, hijyene çok dikkat edin. Bu salgını böyle atlatacağımızı umuyorum. Eşimle şu an sağlıklıyız ama yine de kendimize dikkat ediyoruz. Evde kalarak olası bir bulaşmanın da önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Galip Gür, Bodrum, Muğla, Gür, Güncel
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