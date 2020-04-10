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Eşiyle sevgilisini bastı, dehşet saçtı...Yaralanan adamın markete sığındığı anlar kamerada

Eşiyle sevgilisini bastı, dehşet saçtı.

10.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:47
Eşiyle sevgilisini bastı, dehşet saçtı...Yaralanan adamın markete sığındığı anlar kamerada
İSTANBUL - Esenyurt 'ta bir adam yasak ilişkisi olduğunu öğrendiği karısının erkek arkadaşını defalarca kez bıçakladı. Yaralı adam markete kaçarak yardım isterken olayın şüphelisi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre karısının yasak aşkı olduğunu öğrenen adam çılgına döndü. Karısının birlikte olduğu şahsın evine giden öfkeli koca, dehşet saçtı. Cebindeki bıçağı çıkaran öfkeli koca, karısının sevgilisini defalarca bıçakladı. Yaralı adam, kaçarak markete sığınmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ise öfkeli kocayı ve eşini ve olayla ilgili 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Eşiyle sevgilisini bastı, dehşet saçtı...Yaralanan adamın markete sığındığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, 3. Sayfa
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