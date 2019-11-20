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Eşiyle tartışan adam sırra kadem bastı

Bursa'da eşi ile tartışan adam, kapıyı çarparak çıktığı eve bir daha dönmedi.

20.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:00Eşiyle tartışan adam sırra kadem bastı
'da eşi ile tartışan adam, kapıyı çarparak çıktığı eve bir daha dönmedi. Sırra kadem basan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Olay, Bursa'nın ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün akşam saat 19.00 sıralarında eşi ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş, kapıyı çarptığı gibi kendini sokağa attı. Dün geceden beri bir daha eve dönmeyen 1 çocuk babası Koldaş'ı merak eden yakınları jandarma ekiplerine verdi.

Dün geceden beri sırra kadem basan adamı aramak için jandarmanın yanı sıra, AFAD, NAK, ANDA, İHHA arama kurtarma ekipleri de seferber oldu. Telefonunu da evde bırakan Koldaş, en son marketten 2 paket veresiye sigara aldığı öğrenildi. - BURSA

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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