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Eşiyle tartışan kadın kendisini ikinci kattan aşağı attı

Eşiyle tartışan kadın kendisini ikinci kattan aşağı attı Karısıyla tartışan koca tutuklandıİSTANBUL - Çekmeköy'de Ziyaettin Y. isimli şahıs, kardeşinin evinde kalan eşi ile konuşmak için eve geldi, eşinin kendisini eve sokmaması üzerine aralarında tartışma çıktı.

23.10.2019 12:08
Eşiyle tartışan kadın kendisini ikinci kattan aşağı attı
Karısıyla tartışan koca tutuklandı
İSTANBUL - Çekmeköy'de Ziyaettin Y. isimli şahıs, kardeşinin evinde kalan eşi ile konuşmak için eve geldi, eşinin kendisini eve sokmaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ayşe Y. kendisini binanın ikinci katından aşağı attı. Feci şekilde düşen kadın hayatını kaybederken kocası tutuklandı.
Çekmeköy Soğukpınar Mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Ziyaettin Y.(47), kardeşinin evinde kalan eşi Ayşe Y. ile görüşmek için eve geldi. Fakat Ziyaettin Y. eşi tarafından eve alınmadı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ayşe Y. kendisini binanın ikinci katından aşağı attı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Ayşe Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karısıyla tartışan koca Ziyaettin Y. ise polise teslim oldu.
Ziyaettin Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşiyle tartışan kadın kendisini ikinci kattan aşağı attı

Çekmeköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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