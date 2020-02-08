Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti (2)

POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI

? Çorum 'da, şehir dışına gitmek için otogara gelen ve eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş eden S.S. adlı kadını etkisiz hale getiren, 26 yıllık polis memuru Mehmet Kamburoğlu (46), o anları anlatı. Kamburoğlu, "Yanımda bulunan arkadaşımla birlikte bir bayan çığlığı duyduk, çığlığın geldiği yöne gittik, bir erkek şahısla bir kadının kavga ettiğini gördük. Kavga eden iki kişiyi ayırdık, erkek şahsın üst aramasını yaptık, ben erkek şahsı diğer meslektaşıma teslim ettim. Zaman geçirmeden bayanın yanına gittim. Ancak, bayan yarı kriz halindeydi. Ben kendisine üzerimde üniforma olmasına rağmen polis olduğunu ve yardımcı olmak istediğimi söyledim. Onu rahatlatmak istedim. Fakat kendisi aniden çantadan bir silah çıkardı. Silahı havaya tuttu ben sakin olmasını istedim. Aramızda bir arbede yaşandı ve silah bir el ateş aldı. Dikkatlice silahı almam gerekiyordu ve etrafta insanlar zarar görmemesi gerekiyordu. Boğuşma sırasında ben silahı aldım ve diğer yanına gelen arkadaşıma verdim. Daha sonra diğer ekipler geldi ve gerekli işlemler yapıldı" dedi.