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Eşiyle tartışıp evden ayrıldı, bir hafta sonra gölde cesedi bulundu

BOLU'da, geçen hafta eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bayram K.'nin (51) gölde cesedi bulundu.

27.07.2019 16:00 Eşiyle tartışıp evden ayrıldı, bir hafta sonra gölde cesedi bulundu
BOLU'da, geçen hafta eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bayram K.'nin (51) gölde cesedi bulundu.
Kent merkezinde oturan Bayram K., 20 Temmuz günü akşam saatlerinde eşiyle tartıştıktan sonra cüzdanını ve arabasının anahtarını evde bırakıp, dışarı çıktı. Gece eve gelmeyen eşinin durumundan şüphelenen E.K. durumu jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Bayram K.'nin son olarak Gölköy Barajı mevkiinde görüldüğü tespit edildi. Çalışmalar bölgede yoğunlaştırıldı, ancak bir ize rastlanmadı.
Gölköy Baraj Gölü'ne bugün sabah saatlerinde balık tutmak için giden vatandaşlar, su yüzeyinde ceset görünce jandarmaya haber verildi. Ceset, itfaiyenin de yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede, cesedin bir haftadır aranan Bayram K.'ye ait olduğu belirlendi.
Bayram K.'nin göle atlayarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Gölköy, Güncel

Kaynak: DHA

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