Eşiyle yürürken kamyon kasası kapağı çarpan kadın öldü

Çankırı'da seyir halindeki kamyonun kasasının açılan arka kapağının çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi'nde, eşi Murat Dümen ile yolun kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e (66), yoldan geçen kamyonun yana doğru açılmış arka kasa kapağı çarptı.

Ağır yaralanan Ayşe Dümen hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine kazanın farkına varan kamyon sürücüsü Faruk Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, bölgedeki benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Murat Dümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen cuma eşiyle birlikte yürüyerek çarşıya gittiklerini söyledi.

Çarşıda Müftülüğe uğradıklarını anlatan Dümen, "Mart ayında umre için niyetlenip karar aldık. Eşimle umreye gidebilmek için işlemlerimizi yapmak üzere çarşıya çıkmıştık. Müftülükte, bizim kimliklerimizin eski olduğunu yenilenmesi gerektiğini söylediler. Nüfusa gittik. Daha sonra ufak bir alışveriş yaptıktan sonra yürüyerek giderken benzinliğin karşısına geldik o anda kıyamet koptu." dedi.

Kamyonun geçmesiyle ne olduğunu anlayamadığını ifade eden Dümen, "Bunda büyük bir ihmal var. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Tam kenarda yürürken kapak benim koluma çarptı, döndüğümde baktım eşim yerde yatıyor. Eşimi ben o şekilde gördüğüm an zaten dünyam karardı." diye konuştu.

Bu arada kamyon sürücüsü Faruk Topçu'nun tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA