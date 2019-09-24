Haberler » Ekonomi » Haber

ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üretilen dondurulmuş sığır etinden oluşan bazı ürünler ihraç edilmek şartıyla satışa sunulacak.

24.09.2019 14:28ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üretilen dondurulmuş sığır etinden oluşan bazı ürünler ihraç edilmek şartıyla satışa sunulacak.
ESK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum tarafından üretilen karkas sığır eti, sığır biftek-rosto, sığır pirzola, sığır kontrfile, sığır kıymalık lop et, sığır lop et, sığır kıyma ve dönemler halinde üretilecek sığır konserve ihraç edilmek şartıyla teklif toplama usulüyle satışa çıkarılacak.
İlgililer gerekli belgelerle 09 Ekim 2019 saat 10.00'a kadar Kuruma başvuruda bulunabilecek. Satışa sunulan ürünler görülebilecek, ayrıca bedeli yatırılmak üzere numune alınıp, analiz de yaptırılabilecek.

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:46 Altının kilogramı 278 bin liraya geriledi
16:43 Tbm/ağaoğlu: tüketiciler "yalancı indirimlere" karşı dikkkatli olmalı
16:42 New York borsası yükselişle açıldı
16:34 Trabzon'da balık boyutu limitlerine uymayan balıkçılara ceza
16:26 TMO ile TARİŞ'ten kuru üzüm alımı için iş birliği
16:22 Malatya Ticaret Borsası
16:20 İnegöl'de ceviz hasadı