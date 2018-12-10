Eskart Çilesi

Eskişehir
'de bir tramvay durağı yanında bulunan bilet dolum makinesinin bir süredir çalışmaması vatandaşları adeta isyan ettirdi. Çamlıca
Mahallesinde bulunan tramvay durağının yakınında bulunan bilet satış ve kredi yükleme otomatı aylardır çalışmıyor. Yaşanan arıza nedeniyle bileti olmayan ve kartında bakiyesi biten vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. Bilet almak isteyen veya kartını doldurmak isteyen vatandaşlar ise bu soruna çözüm bulabilmek için yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Ali Fuat Cebesoy
tramvay durağı yanındaki bilet satış noktasına yürümek zorunda kalıyorlar. Eskişehir'in en büyük Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK) öğrenci yurdunun bulunduğu ve yüzlerce öğrencinin her gün kullandığı tramvay durağında yaşanan bu duruma bölgedeki vatandaşlar da çözüm bekliyor.
"Sorunun çözümünü bekliyoruz"
Yaşanan sıkıntı ile ilgili görüşlerini paylaşan öğrenci Tuncay Altun, "Aylardır bu problem ile karşı karşıyayız. Ara sıra kartımızdaki bakiye bitiyor. Dolduramıyoruz. Tramvaya binemiyoruz. Bu sorunun çözümünü bekliyoruz. Umarım sesimiz duyulur ve gerekli hamleler yapılır. Burada birçok öğrenci var ve her gün tramvay kullanıyoruz. Bunları göz önünde bulundurmak gerekir" şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer üniversite öğrencisi Şahin Altun ise kart dolum makinesinde yaşanan bu durumun kendilerini mağdur ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu problem aylardır var. Artık bir çözüm bekliyoruz. Burası hareketli bir nokta. Dev bir alışveriş merkezi var, öğrenci yurtları var. Aktif bir durak. Ama kart dolduramıyoruz. Sıkıntılı bir durum. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz. Bu durum bizi hakikaten uğraştırıyor. Bazen dakikalarca başka bir bilet satış noktası aramak durumunda kalabiliyoruz." - ESKİŞEHİR
Eskişehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:59