Eskart Çilesi Sona Erdi

Eskişehir
'de bir tramvay durağı yanında bulunan ve yaklaşık 2 aydır arızalı olan bilet dolum makinesi yeniden hizmete sunuldu. Çamlıca
Mahallesinde bulunan tramvay durağının yakınında bulunan bilet satış ve kredi yükleme otomatının bir süredir çalışmaması tepkilere neden olmuştu. Eskişehir'in en büyük Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK) öğrenci yurdunun bulunduğu ve yüzlerce öğrencinin her gün kullandığı tramvay durağında yaşanan bu sorun giderilerek kullanıma sunuldu.
"Umarım artık mağdur olmayız"
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan vatandaşlar, problemin çözülmesi sebebiyle memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar "Her gün buradan gidiyorum. Bazen kartımda para olmayabiliyor. Dolum makinesi de bozuktu. Yürüyerek diğer durağa gitmek zorunda kalıyordum. Makinenin tamir edilmesini aylarca bekledik ama yapılmadı. Yerel basında da yazıldı bu durum. Sonra bu problemi çözdüler. Umarım artık mağdur olmayız" şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan öğrenci Berk Doğdu ise "Ben öğrenciyim. Buradan tramvaya her gün biniyorum. Son aylarda bu dolum cihazı maalesef bozuktu. Aylarca yapılmadı. Biz de bir mağduriyet yaşadık. Kartlarımızı bazen doldurmakta sıkıntılar yaşadık. Ama şimdi bu sıkıntıyı çözmüşler. Memnun olduk. Umarım bir daha bu problemi yaşamayız" dedi. - ESKİŞEHİR
Çamlıca,Eskişehir
16 Aralık 2018 Pazar 11:52