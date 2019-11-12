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Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı

NEW Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın geçen ay evde düşmesi sonucu beyninde oluşan kanamayla ilgili ameliyat için hastaneye yatırıldığı bildirildi.

12.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:08Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı
NEW Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın geçen ay evde düşmesi sonucu beyninde oluşan kanamayla ilgili ameliyat için hastaneye yatırıldığı bildirildi.
Carter Merkezi Sözcüsü Deanne Congileo tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın, Emory Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olacağı belirtildi.
Ameliyatın, Carter'in, geçen ay evinde düşmesi sonucu oluşan kanama ile ilgili bir sorunu çözmek için yapılacağı kaydedildi.
95 yaşındaki eski ABD Başkanı, 21 Ekim'de Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde düşüp leğen kemiğinde oluşan küçük bir kırıktan dolayı hastaneye kaldırılmıştı.
Carter, 6 Ekim'de yine düşerek kafasını çarpmış ve kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.
2015'te karaciğer ve beyninde kanser teşhisi konulan Carter'ın radyasyon ve kemoterapi tedavisinden sonra kanserden kurtulduğu açıklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Jimmy Carter, Güncel

Kaynak: AA

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