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Eski ABD Başkanı Nixon 'derin sahtelik' teknolojisi ile mektup okudu

İnsanoğlunun aya ayak basmasının 50. yılı kutlanırken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) teknoloji üniversitesi MIT'de 'derin sahtelik' teknolojisi üzerinde çalışan bir ekip dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın hiç okumadığı bir mektubu okuyormuş gibi gösteren bir video yayınladı.

27.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:41Eski ABD Başkanı Nixon 'derin sahtelik' teknolojisi ile mektup okudu
İnsanoğlunun aya ayak basmasının 50. yılı kutlanırken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) teknoloji üniversitesi MIT'de 'derin sahtelik' teknolojisi üzerinde çalışan bir ekip dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın hiç okumadığı bir mektubu okuyormuş gibi gösteren bir yayınladı.

Derin sahtelik teknolojisi (deepfake) bir kişinin yüz ifadelerini ve sesini yapay zeka algoritmaları ile tanımlayarak hiç söylemediği şeyleri söylüyormuş gibi görüntüler ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. 'Derin' denmesinin nedeni ise bu görüntülerin gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi görünüyor ve hissettiriyor olması.
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Amerika Birleşik Devletleri, Richard Nixon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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