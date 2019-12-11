Eski Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı sınavdan kaldı

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Arabuluculuk Sınavı, 24 Kasım'da yapıldı. Bu sınava arabulucu olmak isteyen 200 milletvekili de girdi. Adalet Bakanlığı sözcüsü, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur" açıklamasını yaptı. Ardından da sınava giren vekillerin sonuçları merak konusu oldu.

Sonuçlar arasında eskiden Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ'ın sonucu dikkat çekti. Bozdağ, 100 üzerinden 72 puan alarak önceden en tepesinde olduğu makamın sınavından kaldı.

Bekir Bozdağ

BEKİR BOZDAĞ 100 ÜZERİNDEN 72 ALDI

91 ve üstünde puan alan 6 bin 271 adayın kazandığı Arabuluculuk Sınavı'na çok sayıda akademisyen, yargı mensubu ve siyasetçi katılmıştı. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sınavdan 72 puan aldığı ortaya çıktı. Bozdağ'ın puanının yanında ise 'başarısız' ibaresi yer aldı.

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ DE BAŞARISIZ OLDU

Sınavda başarısız olan isimlerden birinin de Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar olduğu ve 88 puanla başarısız sayıldığı öğrenildi. Öztatar, Sınavda 9 bin 557'nci oldu.

Mahmut Tanal

MAHMUT TANAL DA KAZANAMADI

AK Parti milletvekillerinden Orhan Kırcalı 89, Yılmaz Tunç 88, Recep Özel 88, Ahmet Aydın 69 puan aldı.

CHP Milletvekili ve Avukat olan Mahmut Tanal da 74 puan alarak sınavda başarısız olan isimler arasında dikkat çekti.