17.06.2019 08:56
Haberler»Güncel » Haber

Eski adliye çalışanı evinde ölü bulundu

Eski adliye çalışanı evinde ölü bulundu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski adliye çalışanı olduğu öğrenilen Ahmet Uzun (54) evinde ölü bulundu.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski adliye çalışanı olduğu öğrenilen Ahmet Uzun (54) evinde ölü bulundu.
Ödemiş ve Tire adliyesinde görev yapan ve emekli olan Ahmet Uzun'dan yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Uzun'un Hürriyet Mahallesi Kırçiçeği Sokak'taki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Polis ekipleri, evin salon kısmında Uzun'un yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Uzun'un öldüğü belirlenirken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Uzun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Uzun'un kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
ahmet uzun, ölü, ölüm, öldü, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:15 Bıçakla polise saldıran şahıs yakalandı
09:14 Kemalpaşa'da kiraz festivali yapıldı
09:13 Serbest piyasada döviz fiyatları
09:11 Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu açık oturumu dünya gündemine oturdu
09:11 Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
09:10 DSİ ile Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı
09:10 Başkan Arı, altyapı çalışmalarını denetledi