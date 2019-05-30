Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Eski AK Parti İzmir
İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş
, evine gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kurtuluş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Narlıdere
ilçesi İsmail Cem
Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Eski AK Parti İzmir
İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş
, evine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle kapının önünde vurularak yaralandı. Dokuz Eylül
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kurtuluş'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Ahmet Kurtuluş
, AK Parti
, İzmir
, 3. Sayfa