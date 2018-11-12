Eski AK Parti Milletvekili Recai Berber'den Adaylık Açıklaması

Eski AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber
, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.
Berber, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın 5 yılının boşa geçtiğini ileri sürdü.
Manisa'da Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının doğru kullanılmadığını savunan Berber, şöyle konuştu:
"Kaynaklar 5 yıldız otel ve alışveriş merkezi yapımına değil vatandaşın önceliğine göre kullanılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım. Tabiri caizse çıraklığımız 'büyük ustanın' yanında geçti. İnsanımıza olan hizmet önceliğini onun yanında öğrendik."
Seçildiği takdirde kentin potansiyelini her alanda kullanacağını aktaran Berber, sadece belediye hizmetlerinde değil tarımda, sanayide, eğitimde, sporda ve kültür sanatta önemli atılımlar yapacağını sözlerine ekledi.
Berber, aday adaylığı için gereken evrakları AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli
'ye teslim etti.
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12 Kasım 2018 Pazartesi 12:39