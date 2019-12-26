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Eski AK Partili Ali Babacan'dan Kanal İstanbul yorumu: Bir kutuplaştırma projesi

AK Parti'den ayrılan ve yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan, Türkiye'nin son günlerde tartıştığı Kanal İstanbul için, "Bir kutuplaştırma projesi. Gündemi değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü gündemde işsizlik var" dedi.

26.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:36

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. T24'ten Şirin Payzın'a konuk olan Babacan, 'nin son günlerde tartıştığı Kanal için, "Bir kutuplaştırma projesi. Gündemi değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü gündemde işsizlik var. Katılımcı demokrasi ile bu proje tartışılmalı" şeklinde konuştu.

İKTİDAR KARARLI, MUHALEFET KARŞI

Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlamayı planlayan Kanal İstanbul projesi, siyasetçilerin gündemine gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" olarak nitelendirdiği ve son olarak "CHP ne dersi desin, biz bu işi yapacağız" dediği Kanal İstanbul için muhalefet, doğayı tahrip edeceği ve su kaynaklarını kurutacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

"BİR KUTUPLAŞTIRMA PROJESİ"

Türkiye'nin gündemine oturan tartışmalara bir dönem Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Ali Babacan'dan da bir yorum geldi. Katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Kanal İstanbul için "Bir kutuplaştırma projesi. Gündemi değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü gündemde işsizlik var. Katılımcı demokrasi ile bu proje tartışılmalı. Montrö çok önemli, faydasını çok gördük. Bizim kanal projesine değil sanayi ve teknolojiye yatırıma ihtiyacımız var" dedi.

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Eski AK Partili Ali Babacan'dan Kanal İstanbul yorumu: Bir kutuplaştırma projesi

Ali Babacan, İstanbul, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel


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