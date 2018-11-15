Eski Aladağ Kaymakamı Hakkındaki Yurt Yangını Davası

Adana
'nın Aladağ
ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya
Filizer hakkında "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ziya Filizer ve avukatı ile sanık hakkında şikayetçi olan Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası'nın (Eğitim-İş) avukatı hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, Kozan
Ağır Ceza Mahkemesince görülmekte olan yurt yangını davasının, bu dava dosyasıyla birleştirilme kararı üzerine oluşan uyuşmazlık üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gidildiğini ve dairenin Kozan Ağır Ceza Mahkemesinin birleştirme kararını kaldırdığını, yurt yangını davası dosyasının da mahkemesine gönderildiğini hatırlattı.
Şikayetçi avukatı ise Kozan'daki davada olayın sorumluluğu yönünde tespit yapılamadığını belirterek, o davadaki kararın beklenilmesini istedi.
Bu talep üzerine cumhuriyet savcısı, yeterli delillerin toplandığını belirterek, Kozan Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenilmesi talebinin reddini talep etti.
Sanık Filizer de iki dava arasında bir bağ olmadığını belirterek, "Yargılandığım davadan masum olduğumu düşünüyorum. Beklenilmesin." dedi.
Mahkeme heyeti de tüm dosya kapsamına göre Kozan Ağır Ceza Mahkemesince verilecek kararın davaya etkisinin olmayacağını, bu yüzden dava dosyasının bekletilmesine gerek olmadığını belirterek, talebi reddetti.
Daha sonra cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanığın "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediğinin sabit olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.
Sendika avukatı ise davayla ilgili yeni delillerini sunmak ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.
Sanık Filizer de mütalaaya katıldığını belirterek, "Baştan beri görevimi layığıyla yerine getirdiğimi söylüyorum." dedi. Filiz ayrıca, başarılı çalışmalar yaptığını göstermek amacıyla, görevi sırasında verilen başarılı belgesini mahkemeye sunarak, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.
Olay
Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı.
Yurt müdürünün de aralarında yer aldığı kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 18 sanığın yargılandığı davada tutuklu bulunan yurt müdürü Cuma Ali Genç
ve dernek başkanı İsmail Uğur
'un, 7 Eylül
'de yapılan duruşmada tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilmişti.
Heyet ayrıca, dava dosyasının Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dönemin Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in de yargılandığı dosyayla birleştirilmesine karar vermişti.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise mahkeme heyeti birleştirme kararında uyuşmazlık bulunması ve uyuşmazlığın çözümü için dava dosyalarının Adana Bölge Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.
Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası Kozan Ağır Ceza Mahkemesinin birleştirme kararını kaldırmıştı.
Ahmet Ziya,Adana,Aladağ
15 Kasım 2018 Perşembe 15:15