Eski Aladağ Kaymakamı Hakkındaki Yurt Yangını Davası

20 Kasım 2018 Salı 13:15



20 Kasım 2018 Salı 13:15

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer, ilçedeki yurt yangınıyla ilgili "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ziya Filizer ve avukatı ile sanık hakkında şikayetçi olan Eğitim-İş Sendikası'nın avukatı katıldı.Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık Filizer'in, suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatını talep etti.Mütalaaya katılmadığını belirten sendika avukatı, Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yurt yangını davasında yargılanan biri İlçe Milli Eğitim Müdürü, 4'ü de kaymakamlığa bağlı personelin, sanığın oluru ve onayı ile yurdu denetlediğini belirterek, "Bu kişiler hakkında büyük ihtimalle 'görevi ihmalden' ceza verileceği muhtemeldir. Bu noktada sanığın beraat etmesi 2 başlı durum ortaya çıkartacaktır. Amiri ve görev verdiği personeli arasındaki ilişki iddianamede izah edilmiştir. Beraat etmesinin adaletsizlik oluşturacağı düşüncesindeyim." ifadesini kullandı.Filizer de daha önce yaptığı savunmaları tekrarladığını kaydederek, "Mütalaaya katılıyorum. Suçta şahsilik ilkesi vardır. Takdiri, yüce heyetinize bırakıyorum." dedi.Mahkeme heyeti, sanık Filizer'in beraatine karar verdi.OlayAladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı.Yurt müdürünün de aralarında yer aldığı kişiler hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 18 sanığın yargılandığı davada tutuklu bulunan yurt müdürü Cuma Ali Genç ve dernek başkanı İsmail Uğur'un, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilmişti.Heyet ayrıca, dava dosyasının Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dönemin Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in de yargılandığı dosyayla birleştirilmesine karar vermişti.Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise mahkeme heyeti birleştirme kararında uyuşmazlık bulunması ve uyuşmazlığın çözümü için dava dosyalarının Adana Bölge Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrasında, Kozan Ağır Ceza Mahkemesinin birleştirme kararını kaldırmıştı.