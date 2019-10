Eski Alman bakan, terör örgütü PKK'nın suçlarını anlattı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, terör örgütü PKK'nın Almanya'da şantajla para topladığını, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi.Gabriel, Alman İkinci Televizyon Kanalı'nda katıldığı programda, terör örgütü PKK/YPG'ye ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.Geçmişte Avrupalıların her zaman Amerikalılara, Türkiye sınırında PKK'nın kontrol ettiği bir bölgesel devlete izin verilmemesi konusunda dikkatli olunmasını söylendiğini anımsatan Gabriel, "Çünkü Türkiye buna, orayı kim yönetirse yönetsin, izin vermez." ifadesini kullandı.Gabriel, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bunu farklı gördüğünü ve PKK'nın bir kolu olan YPG'yi kullandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz. Otobanlarda lastik yakmalarıyla, blokajlarla. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Kürtler hakkında konuştuğumuzda şunu tekrar söylemek istiyorum; bu ülkede (genel olarak) o Kürtlerden konuşmuyoruz.Biz burada yasak olan (PKK) bir örgütten bahsediyoruz. Neden yasaklandığını söyleyeyim; şantajla para toplama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti. Hepsini de her zaman Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için yaptı. Almanya'da yasak olmasının sebebi bu. Yasak olması, Türkiye'de suç işlediği için değil burada suç işlediği için."Genel olarak Kürtler hakkında konuşulduğuna kaygılandığını vurgulayan Gabriel, "(Burada) 'Kürtler bizim en iyi müttefiklerimizdi' diye söylendi. Ancak biz buna 'Batı olarak onları kötü amaçlı kullandık' da diyebiliriz. Çünkü biz oraya (Suriye) girmek istemedik." değerlendirmesinde bulundu."Kirli işleri başkaları yapsın diye ümit ettik"Gabriel, Suriye iç savaşı başladığında o dönemde Türkiye Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini aksi takdirde Esed'in halkını bombalayacağını söylediğini anımsatarak, "Aman Tanrım bunu yapamayız' diyenler ilk olarak Avrupa ve Almanya idi. Neden? 'Çünkü yeni bir Afganistan olmasın. Biz bunun içinde olmak istemiyoruz.' dedik. Kısa süre sonra Esed, halkını bombaladı ve biz, birkaç milyon mülteciyle bunun (ihtilafın) içindeydik." diye konuştu.Avrupa'nın o dönemde Suriye'deki ihtilafa karışmamasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Gabriel, şunları kaydetti:"Bugün, 'ahlaki olarak şu veya bu yapılabilirdi' demek çok kolay. Kendimiz (bu ihtilafa) karışmak zorunda kalmadığımız için çok mutlu olduğumuzu kabul etmemiz de gerekiyor. Biz Avrupa ve Almanya olarak, dış politika çıkarlarımızı her zaman Amerikan uçak gemilerine taşıdık ve kirli işleri başkaları yapsın diye ümit ettik. Biz de böylelikle ahlaki şeyleri yüksekte tutabildik."Gabriel, Avrupa'nın bu ihtilaftan ders çıkarması ve yakın çevresiyle yalnız başına ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Gabriel'in açıklamalarına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var." ifadesini kullandı.