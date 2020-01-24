Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi.

Alman haber ajansı Deutsche Presse-Agentur'a (DPA) konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değerlendirdi.

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var." diyen Gauck, Türkiye'nin bu alandaki finansal destek beklentisinin karşılanmasının da iyi olacağını vurguladı.

"GÖÇ KRİZİ TÜRKİYE İLE ÇÖZÜLEBİLİR"

Öte yandan Bild gazetesindeki bir makalede de göç krizinin sadece ve sadece yerinde ve Türkiye ile çözülebileceği vurgulanarak, "Erdoğan olmadan bu mümkün değil." ifadelerine yer verildi.